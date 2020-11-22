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    22.11.2020 - 00:03 |

    Tespit merkezine konteyner

    Akhisar’da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle harekete geçen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sağlıkçılar için poliklinik olarak kullanılacak 1 adet prefabrik yapıyı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nin kullanımına sundu.

    Tespit merkezine konteyner

    Hastaneyi ziyaret eden Dutlulu, prefabrik yapıyı yönetime teslim etti. İlçede de vaka sayılarının arttığını belirten Dutlulu, “Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için tedbirleri elden bırakmayın; maske takın, mesafeye ve kalabalık alanlardan uzak durmaya dikkat edin” dedi.

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