Tespit merkezine konteyner

Hastaneyi ziyaret eden Dutlulu, prefabrik yapıyı yönetime teslim etti. İlçede de vaka sayılarının arttığını belirten Dutlulu, “Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için tedbirleri elden bırakmayın; maske takın, mesafeye ve kalabalık alanlardan uzak durmaya dikkat edin” dedi.