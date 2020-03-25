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    25.03.2020 - 00:02 |

    Teşvik gerekiyor

    Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, video konferans yöntemiyle yapıldı.

    Teşvik gerekiyor

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da makamından katıldı. Yerel yönetimlerin, yaşanan süreçte vatandaşın ilk başvurduğu ve yanında görmek istediği kurumlar olduğunu dile getiren Batur, “Vergi gelirleri üç ay ertelendi. Belediyelerimizin en büyük kaynağı vergi, bu nedenler devletin yerel yönetimlere de sahip çıkması lazım. Temizlikle ilgili çalışmalarımıza katkı için akaryakıtla ilgili teşvik getirilebilir. Bunun yanında belediye şirketlerinin aynı diğer şirketler gibi muhtasar ve diğer vergilerinin ötelenmesi noktasında bir yaklaşım sergilenebilir” diye konuştu.

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