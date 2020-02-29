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    HaberlerEge Haberleri TEZMAKSAN’dan emeğe destek
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    29.02.2020 - 00:03 |

    TEZMAKSAN’dan emeğe destek

    Sanayide kadın farkındalığı oluşturmanın önemine inanan Tezmaksan Akademi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara, İzmir ve İstanbul’daki şubelerinde, 9-13 Mart günleri arasında ücretsiz eğitim verecek. Akademi web sitesi üzerinden başvurulan program ile sanayide çalışmak isteyen kadınlar, CNC işleme merkezi eğitimleri alacak.

    TEZMAKSAN’dan emeğe destek

    İzmir’deki eğitimlerin konusu, “CNC İşleme Merkezi Eğitimi” olacak. Programda, “İşleme Merkezinin Çalışma Prensibi”, “Programlamanın Genel Yapısı”, “Mutlak Ve Artımsal Koordinat Sistemleri G90,G91” başlıkları işlenecek.

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