29.02.2020 - 00:03 |
TEZMAKSAN’dan emeğe destek
Sanayide kadın farkındalığı oluşturmanın önemine inanan Tezmaksan Akademi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara, İzmir ve İstanbul’daki şubelerinde, 9-13 Mart günleri arasında ücretsiz eğitim verecek. Akademi web sitesi üzerinden başvurulan program ile sanayide çalışmak isteyen kadınlar, CNC işleme merkezi eğitimleri alacak.
İzmir’deki eğitimlerin konusu, “CNC İşleme Merkezi Eğitimi” olacak. Programda, “İşleme Merkezinin Çalışma Prensibi”, “Programlamanın Genel Yapısı”, “Mutlak Ve Artımsal Koordinat Sistemleri G90,G91” başlıkları işlenecek.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.