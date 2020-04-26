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    HaberlerEge Haberleri ‘TFF’nin kararını bekliyoruz’
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    26.04.2020 - 00:00 |

    ‘TFF’nin kararını bekliyoruz’

    Süper Lig’in koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran’da başlaması fikri ağırlık kazanırken, TFF 3. Lig 2. Grup’taki Karşıyaka, sahaya inmek için son kararı bekleyecek.

    ‘TFF’nin kararını bekliyoruz’

    Kendilerinin de sezonun daha önce planlandığı gibi haziran ayında yeniden başlamasını beklediklerini söyleyen Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, “Ancak tarihler henüz kesinleşmedi. Süper Lig harici liglerle ilgili bir tarih taslağı da henüz belirlenmedi. Tarihler netleşir netleşmez programımızı yapıp her tür önlemi alarak çalışmalara başlayacağız. Tekrar sahaya insek de önlemi elden bırakmayıp tesislerimizi çalışanlar ve takım dışında dış dünyaya tamamen kapatacağız” diye konuştu.

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