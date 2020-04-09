TFL Altekma’da heyecanlı bekleyiş

TFL Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş, “Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan gelecek kararı bekliyoruz. Ligin kalitesini, rekabeti bir kenara bırakıp insan sağlığını düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Final maçlarının oynanması ihtimalini düşük görüyoruz. “Play Off’lar yapılsın” dediğimiz anda oyuncuların dönmesi ve 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Daha önce 14 takımla oynanan ligdeki takım sayısının 12 takımdan 16 takıma çıkarılmasının bu istisnai yıl için bir sakınca yaratmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Voleybol Federasyon’undan adil, herkes için sağlıklı olacak bir karar bekliyoruz” dedi.