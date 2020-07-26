TFL Altekma’da Silva iddialı

Daha önce Brezilya ve Güney Amerika şampiyonlukları yaşayan 29 yaşındaki yeni transfer, Türkiye’de oynayan birçok Brezilyalı arkadaşı olduğunu, Efeler Ligi’nin kalitesinin yakından bildiğini belirtti. Geçen sezonu Sada Cruzeiro Volei’de geçiren 1.94 boyundaki voleybolcu, “Efeler Ligi gerçekten çok zor ama bu sezon daha da zor olacak. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancım tam” dedi.