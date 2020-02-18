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    HaberlerEge Haberleri TİM’den genç atak
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    18.02.2020 - 00:02 |

    TİM’den genç atak

    TİM’den genç atak

    Gençlerin dışsatıma yönelmesi için çalışmalar yapmak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlaması amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genç İhracatçılar Konseyi’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tüm Türkiye’deki ihracatçı birliklerinde uygulanması düşünülüyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar, “Geleceğin yönetim kurulu üyelerini ve başkanlarını şimdiden alıştırmayı amaçlıyoruz. Onlara biraz ihracatçı birliklerinin nasıl işlediğini, nasıl olduğunu anlatmayı planlıyoruz” dedi. Zandar, “24 Şubat’ta Genç İhracatçılar Konseyi’nin İzmir’deki resmi açılışını gerçekleştireceğiz. TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM’in nasıl oluşması gerektiğine dair bir sunum yapacak” diye konuştu. l YUSUF ŞAHBAZ AA

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