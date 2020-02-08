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    HaberlerEge Haberleri Tınaztepe Sağlık Grubu 18 yaşında
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    08.02.2020 - 00:07 |

    Tınaztepe Sağlık Grubu 18 yaşında

    Tınaztepe Sağlık Grubu, Çeşme Altınyunus’ta düzenlenen gecede 18’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

    Tınaztepe Sağlık Grubu 18 yaşında

    Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet üyeleriyle birlikte yaklaşık 700 çalışanın katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serap Uluırmak, daha büyük hedeflere doğru ilerledikelerini belirtti. Gelecek yıl Tınaztepe Üniversitesi’nin açılmasıyla Tınaztepe Ailesi’nin daha da genişleyeceği dile getirdi. Açılış konuşmasının ardından 5, 10 ve 15’inci yılını dolduran çalışanlara Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Tamer Kanoğlu ve Dr. Hakan Kocaoğlu, Tınaztepe Buca Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Gür ve Buca Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ali Abacı tarafından ödülleri verildi.

    Gece, Shine Band ile renklenirken, Tınaztepe Galen Hastanesi’nin oluşturduğu efe ekibi ile Tınaztepe Buca Hastanesi ve Buca Tıp Merkezi’nin oluşturduğu sirtaki ekibinin dans gösterileriyle eğlence sürdü.

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