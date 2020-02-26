Tıngırtepe’yi kadınlar açacak

Mevlana Heykeli’nin yenilenmesi için kolları sıvayan Buca Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Tıngırtepe Mevlana Tesisleri kafeteryadan yeşil alanlara kadar baştan aşağı yenilendi, heykelin altındaki alan ise Mevlevi düşüncenin yaşatılacağı bir kültür merkezi olarak tasarlandı. Üretici kadın pazarına ev sahipliği yapacak olan tesisin açılışı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapılacak. İlk üretici pazarı, açılışa özgü Bucalı kadınların ev sahipliğinde düzenlenecek. Buca Belediyesi’nin semt evlerinde ve köylerde üretim yapan kadınlar, en güzel ürünlerini sergileyecek. Alanın bulunduğu tepe, tamamen yeşillendirilerek doğal görüntüye kavuşturulacak.