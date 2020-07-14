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    HaberlerEge Haberleri Tire Süt’ün yeni koordinatörü Şener
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Tire Süt’ün yeni koordinatörü Şener

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan İZFAŞ eski Genel Müdürü Gül Şener, Tire Süt Kooperatifi’nin genel koordinatörlüğü görevine getirildi.

    Tire Süt’ün yeni koordinatörü Şener

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan İZFAŞ eski Genel Müdürü Gül Şener, Tire Süt Kooperatifi’nin genel koordinatörlüğü görevine getirildi. Büyükşehir’in uzun yıllardır devam ettirdiği Süt Kuzusu projesinin yürütücüsü olan kooperatifin Başkanı Mahmut Eskiyörük ile el sıkışan Şener, resmi olarak görevine başladı. Şener, Büyükşehir Belediyesi’nde merhum Başkan Ahmet Piriştina döneminde planlamadan sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Aziz Kocaoğlu döneminde de aynı alanda bir süre çalıştı.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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