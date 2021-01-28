Tire’de gelirler giderleri geçti

2020 yılı gelir gerçekleştirme oranı yüzde 79.26, giderlerin de gerçekleşme oranı yüzde 64.69 oldu. Yüzde 14.57’lik fark oluştu. Son 30 yılın en yüksek fark oranına ulaşıldı. Başkan Duran, ihale ve meclis oturumlarının canlı yayınlanması, kadın personele ayda bir gün ilave izin, tüm personele doğum günü izni verilmesi, şirket çalışanlarının sendikal haklara kavuşması gibi ilklere imza attı.