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    04.05.2020 - 00:08 | | YİĞİT SOYLU DHA

    Tire’de kâbus

    Tire’de kâbus

    Tarlaları istila edip ürünlere zarar veren çekirgelere karşı kimyasal mücadele kararı alan İzmir İl Tarım Müdürlüğü, yarın ilaçlama çalışmalarına başlıyor.

    İZMİR’in Tire ilçesindeki Akarca Ovası çekirge istilasına uğradı. Çekirgelerle mücadele planını açıklayan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “Kimyasal mücadele kararı aldık. Yarın sabah 6’dan itibaren, Tire İlçe Müdürlüğü teknik elemanları tarafından, Işıklar ve Yenioba mahallelerindeki çekirge bulunan alanlar ilaçlanacak. Bunlar yeşil çekirge, zararlı çöl çekirgesinden farklı bir tür. Kültür bitkilerine yayılmak suretiyle önemli ölçüde zarar oluşturabiliyorlar” diye konuştu.

    Çöl çekirgesi değil

    Çekirgelerin tüm mahsulleri yemeye başladığını belirten İlçe Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu da, “Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Bölgesi’nde görülüyordu. Tahminlerimize göre henüz yumurta aşamasındayken tarım işçileri ile birlikte Tire’ye geldi. İlaçlama yapılan alanlar koruma altına alınacak. İlaç etkisini yitirene kadar bu alanlara koyun, keçi gibi hayvanların girmesi engellenecek. Temennimiz kısa sürede ovamızı çekirgelerden arındırmak” diye konuştu. Biber, domates, kavun gibi ürünlerinin talan olduğunu belirten çiftçi Barış Gül de, “Tüm üreticiler çok endişeliyiz“ dedi.

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