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    HaberlerEge Haberleri Tire’de yeşil çekirge avı!
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    18.05.2020 - 00:04 |

    Tire’de yeşil çekirge avı!

    Tire’de yeşil çekirge avı!

    İzmir’in önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Tire’de, popülasyonunda artış gözlenen yeşil çekirgeye karşı ilaçlama çalışması, sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam ediyor. İlçede ilk olarak Akarca Ovası’nda popülasyonu artarak ekili arazilere zarar vermeye başlayan yeşil çekirgelerle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın temin ettiği ilaçlarla yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alındı. Akarca’da çekirge zararı durduruldu, Çukurköy, Ortaköy ve Başköy’de de hasarın tespit edilmesi üzerine mücadele alanı genişletildi. Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, zirai mücadelenin sokağa çıkma yasağına rağmen devam ettiğini ifade etti, “Bu çekirgeler burada mevcut olan yeşil çekirge türü. Başka yerden gelip burayı işgal etmiş değiller. Otlar kuruyunca karınlarını doyurmak için ağaçlara zarar vermeye başladılar. Zarar daha da büyümeden tespitini yaptık. Daha da büyümesini önleyeceğiz” diye konuştu. Tıraş, Akarca Ovası’nın tamamen kurtulduğunu, Çukurköy, Ortaköy ve Başköy de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.  l AA

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