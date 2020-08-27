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    27.08.2020 - 00:01 |

    Tiyatro buluşması

    Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı AKM Üniversite Tiyatro ekibi, düzenlenen Oyunculuk Festivali’ne katılarak usta oyunculardan eğitimler alacak.

    Tiyatro buluşması

     İzmir Bornova’da yer alan Karaçam Piknik Alanı’nda düzenlenecek ve 3 gün sürecek festival yarın başlayacak. Festival süresi boyunca tüm katılımcılar ormanda çadırda kalarak kamp yaşamını da deneyimleme fırsatına da sahip olacak. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Tiyatro ekibimizin her zaman olduğu gibi Turgutlu’muzu ve belediyemizi festivalde de en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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