Tiyatro buluşması

İzmir Bornova’da yer alan Karaçam Piknik Alanı’nda düzenlenecek ve 3 gün sürecek festival yarın başlayacak. Festival süresi boyunca tüm katılımcılar ormanda çadırda kalarak kamp yaşamını da deneyimleme fırsatına da sahip olacak. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Tiyatro ekibimizin her zaman olduğu gibi Turgutlu’muzu ve belediyemizi festivalde de en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.