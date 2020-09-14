14.09.2020 - 00:00 |
Tiyatroya yenileme
İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan sonra kentin ikinci repertuvar tiyatrosu olan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (BBŞT) ana sahnesi Sevda Şener Sahnesi, sanatseverlere daha sağlıklı ve konforlu koşullarda tiyatro keyfi yaşatmak için tamamen yeniliyor.
Koltukları, zemini ve tavanı tamamen yenilenecek olan salonun 196 olan izleyici kapasitesi yüzde 10 artırılıp 200’ün üzerine çıkarılacak. Havalandırma sistemi de değiştirilecek salonda tavan aydınlatmaları lede dönüştürülecek. Çalışmaların bir ayda tamamlanması planlanıyor.