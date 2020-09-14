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    HaberlerEge Haberleri Tiyatroya yenileme
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    14.09.2020 - 00:00 |

    Tiyatroya yenileme

    İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan sonra kentin ikinci repertuvar tiyatrosu olan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (BBŞT) ana sahnesi Sevda Şener Sahnesi, sanatseverlere daha sağlıklı ve konforlu koşullarda tiyatro keyfi yaşatmak için tamamen yeniliyor.

    Tiyatroya yenileme

    Koltukları, zemini ve tavanı tamamen yenilenecek olan salonun 196 olan izleyici kapasitesi yüzde 10 artırılıp 200’ün üzerine çıkarılacak. Havalandırma sistemi de değiştirilecek salonda tavan aydınlatmaları lede dönüştürülecek. Çalışmaların bir ayda tamamlanması planlanıyor.

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