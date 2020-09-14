Tiyatroya yenileme

Koltukları, zemini ve tavanı tamamen yenilenecek olan salonun 196 olan izleyici kapasitesi yüzde 10 artırılıp 200’ün üzerine çıkarılacak. Havalandırma sistemi de değiştirilecek salonda tavan aydınlatmaları lede dönüştürülecek. Çalışmaların bir ayda tamamlanması planlanıyor.