TMO, üretici için devrede

Pakdemirli, şimdiye kadar İzmir’e, 17 milyar lira tarımsal destek ödemesi ve yatırım yaptıklarını dile getirdi. Veriler neticesinde, 2020 yılı Ege Bölgesi Kuru İncir Rekoltesi’nin 85 bin 585 ton olacağını öngördüklerini ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

12.5 liranın altına düşmez

“27 Ağustos’ta kuru üzüm fiyatlarını 12.5 lira olarak açıkladık. TMO’nun en az 50 bin ton kuru üzüm almasını istediğimi belirtmiştim, ancak şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimizi işaret ediyor. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum; bu yıl kuru üzüm fiyatını 12.5 liranın altına düşürmeyeceğiz. Kuru üzümde bunlar yapılıyorken, kuru inciri de unutmadık. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe ya da mağduriyete yol açması halinde TMO devreye girecek.”

Konuşmaların ardından sezonun ilk kuru üzüm ve inciri açık artırmayla satıldı.