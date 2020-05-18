Tokat, eczacıların gününü unutmadı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Eczacılık Günü nedeniyle ilçede faaliyet gösteren tüm eczacıları kutladı. 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Milas İlçe Temsilcisi Beyza Keskin’i arayarak “Sizin nezdinizse Milas’ta bulunan tüm eczacılarımızın günlerini kutluyorum” diyen Başkan Tokat, “Virüsle mücadelede ön saflarda yer alan tüm eczacılarımıza minnettarız” dedi.