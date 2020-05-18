18.05.2020 - 00:03 |
Tokat, eczacıların gününü unutmadı
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Eczacılık Günü nedeniyle ilçede faaliyet gösteren tüm eczacıları kutladı. 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Milas İlçe Temsilcisi Beyza Keskin’i arayarak “Sizin nezdinizse Milas’ta bulunan tüm eczacılarımızın günlerini kutluyorum” diyen Başkan Tokat, “Virüsle mücadelede ön saflarda yer alan tüm eczacılarımıza minnettarız” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.