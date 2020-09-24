‘Toparlanma iki yılı bulur’

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen Ocak’tan Ağustos’a kadar olan dönemde Ege İhracatçı Birlikleri’nin 92 ülkeye ihracatını artırmayı başardığını söyledi, “Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019’un Ocak-Ağustos döneminde 4 milyar 489 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 2020’nin aynı döneminde bu rakam 4 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 51.03 olarak kayıtlara geçti. Kaliteli ürün gamı, insan gücü, üretim tabanı, Doğu ve Batı arasındaki geçit olarak konumu, lojistik avantajları Türkiye’yi öne çıkarıyor. Ancak en iyimser tabloda bile pandemi sonrası dünyadaki toparlanma 1.5-2 yılı bulacak” dedi.