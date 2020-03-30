‘Toparlanmak zaman alacak’

Dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada futbolculara evlerinden çalışmaları için özel program çıkaran TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirlenmedi.

Liglerin tatil edilmesinin ardından İstanbul’a ailesinin yanına giderek gelişmeleri bekleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Ailecek bireysel karantinaya uyup sokağa çıkmıyoruz. Takımla sürekli temas halindeyiz. Onlar da evlerinden bireysel antrenmanları aksatmadan sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.

‘Beklemedeyiz’

Antrenmanların başlayacağı tarihi belirlemenin güç olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Federasyon’dan yetkililerle de sık sık temas halindeyim. Onlar da ilk kez karşılaşılan durumda belirsizlik yaşıyor. UEFA’da da aynı durum var. Bu şartlarda toplu antrenman yapmak mümkün hem de doğru değil. Tarih belirleyemeyiz. Şehirler arası seyahat yasak olduğundan takımı toplamak istesek özel izin almalıyız. Bireysel çalışmak takım antrenmanı gibi olmuyor. Şu anda tüm takımların yüzde 30 performans kaybı vardır. Bu yüzde 50’ye çıkarsa antrenmanlar başlasa bile yeniden forma girmek zaman alır. Gelişmeleri bekleyeceğiz. Dileğimiz en yakın zamanda bu süreç son bulsun” dedi.