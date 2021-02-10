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    HaberlerEge Haberleri Toplam 120 bin liraları alındı...
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    10.02.2021 - 23:59 |

    Toplam 120 bin liraları alındı...

    BALIKESİR’DE 100 erkeği jigolo yapma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10’u kadın 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran ve kimlikleri açıklanmayan 2 kişi, jigolo yapılacağı vaadiyle kandırıldı, toplamda 120 bin liraları alındı. Durumun bildirilmesi üzerine, ekipler operasyon başlattı. 46 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 100 erkeği jigolo yapma vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10’u kadın 49 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 8’i savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 13’ü adli kontrol kararıyla serbest kaldı, 28’i de tutuklandı. 

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