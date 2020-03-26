Toplantılara, kriz masasında devam

EGİAD, hem üyelerini hem de işletmelerini virüsten korumak için harekete geçti. Başkan Mustafa Aslan, “Kenetlendik” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü desteğe ilişkin kriz masası oluşturdu. Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan EGİAD Kriz Masası, sosyo ekonomik süreçlere ilişkin destek ve yönlendirici grup olarak faaliyet gösterecek.

Dijital seminer

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “İki hafta önce derneğimizin fiziki faaliyetlerini askıya aldık ve idari kadromuza evden çalışma imkânı tanıdık. Bu doğrultuda bir ilki daha gerçekleştirdik. Tüm toplantılarımızı dijital platforma taşındık. Önümüzdeki hafta ilk dijital komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz. Nisan ayında da ilk dijital seminerimizi düzenleyeceğiz” dedi.

Üyelerinin yaşayacağı olası sektörel, ticari ve ekonomik riskleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aslan, “En başta benim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın ve idari personelimizin bundan sonraki en öncelikli görevi bu süreçte üyelerimizle beraber olmaktır. Fiziki olarak bir araya gelemediğimiz bu zor günlerde, fiziki ayrılığımızın tam tersine sonuna kadar kenetlenmek zorundayız. ‘Gönüllü olmak, gönlünce davranmak değildir’ söylemine bağlı kalarak bu kriz masasının içinde yönetim kurulu olarak bizzat yer alıyoruz” diye konuştu.