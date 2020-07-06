06.07.2020 - 00:00 |
Toplu ulaşım normalleşti
İzmir’de koronavirüs salgını etkilerinin görülmeye başladığı geçen mart ayından itibaren günlük ortalama 300 binlere gerileyen toplu ulaşım biniş rakamları, 1 Haziran’da başlayan normalleşmeyle tırmanışa geçti.
29 Haziran-3 Temmuz haftası itibariyle tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı haftalar sonra 1 milyon sınırına dayandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu ilk zamanlar olduğu gibi aynı titizlikle ve düzenli olarak devam ediyor. Yurttaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasının da pozitif etkisiyle toplu ulaşım emekçileri arasında koronavirüs vaka sayısı yok denecek kadar az” diye konuştu.
Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.