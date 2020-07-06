Toplu ulaşım normalleşti

29 Haziran-3 Temmuz haftası itibariyle tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı haftalar sonra 1 milyon sınırına dayandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu ilk zamanlar olduğu gibi aynı titizlikle ve düzenli olarak devam ediyor. Yurttaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasının da pozitif etkisiyle toplu ulaşım emekçileri arasında koronavirüs vaka sayısı yok denecek kadar az” diye konuştu.