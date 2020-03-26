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    HaberlerEge Haberleri Toplu ulaşımda ‘yeşil’ önlem
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    26.03.2020 - 00:04 |

    Toplu ulaşımda ‘yeşil’ önlem

    Toplu ulaşımda ‘yeşil’ önlem

    İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Koronavirüs Genelgesi, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm toplu ulaşım araçlarında ‘yeşil koltuk uygulaması’ başlatıldı. Yolcular, yeşille işaretlenmiş koltuklara oturuyor ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyor. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalıyor, arkadakiler de çaprazdaki koltuklara oturabiliyor.

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