26.03.2020 - 00:04 |
Toplu ulaşımda ‘yeşil’ önlem
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Koronavirüs Genelgesi, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm toplu ulaşım araçlarında ‘yeşil koltuk uygulaması’ başlatıldı. Yolcular, yeşille işaretlenmiş koltuklara oturuyor ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyor. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalıyor, arkadakiler de çaprazdaki koltuklara oturabiliyor.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.