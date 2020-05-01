01.05.2020 - 00:03 | | EGE AJANS
Topluma bilinç kazandırıyorlar
EGE AJANS
Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de davranışsal bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla farkındalık oluşturuyor. Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, “Kovid-19 sürecinde alışveriş, internet, ilişkiler ve gıda bağımlılığı gibi konularda toplumu bilinçlendirmek için uzman kişilerle canlı yayınlar yapılıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu