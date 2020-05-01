Topluma bilinç kazandırıyorlar

Ege Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de davranışsal bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla farkındalık oluşturuyor. Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, “Kovid-19 sürecinde alışveriş, internet, ilişkiler ve gıda bağımlılığı gibi konularda toplumu bilinçlendirmek için uzman kişilerle canlı yayınlar yapılıyor” dedi.