'Toprağınızı toplatmayın'

Üreticiye verdiği desteği sürdüren Buca Belediyesi, kendi fidanlığında yetiştirdiği 1800 zeytin fidanını köyler bölgesine armağan etti. İlk zeytin dağıtımını Kırıklar’da yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele verdiklerini söyledi, “Rantçılara karşı uyarıda bulunuyorum. Topraklarınızı toplamaya çalışan yapılara izin vermeyin. Tarlalarınızı satmayın” dedi.



Tarımsal alanların korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kırsal bölgelerde üreticilere verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor.



Köyler bölgesinde tarımsal üretimi özendirmek amacıyla; Kırıklar’ın ardından Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç ve Kaynaklar’daki vatandaşlara da zeytin fidanı armağan edildi.



‘Köy çocuğuyum’



Fidan dağıtımının ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, Buca’nın köylerinin değeri üzerinde durarak tarımsal alanların talan edilmemesi için uyarıda bulundu. Kılıç, “Dünya coğrafyasına baktığınızda ciddi anlamda iklimsel sıkıntılar yaşanıyor. Anadolu coğrafyası, özellikle bizim bulunduğumuz Gediz ve Menderes bölgesi çok değerli yerler. Bizim köylerimiz çok kıymetli. Ben de bir köy çocuğuyum. Benim de tarlalarım var. Geleceğimiz tarımda. Gelecekte tarım açısından bu bölgeler altın değerinde olacak. Konut bir şekilde halledilir. Ama bir avuç toprak bile değerli olacak. Sahip çıkın, tarlalarınızı satmayın” diye konuştu.



Üreticinin ayakta kalması için desteklere devam edeceklerini ifade eden Kılıç, “Tarımsal faaliyetlerle geçinmek çok zor. Üretici maliyetlerini biliyoruz. Ürünlerin fiyatlandırılmasının da ne kadar düşük ve kötü olduğunu biliyoruz. Ama bu düzelecek. Bunu bir başkan olarak değil, tarımdan anlayan birey olarak söylüyorum. Bizler de Buca Belediyesi olarak sorunlarınızı azaltmak için, sizlere destek olabilmek için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” dedi.



‘İzmir’in akciğeri’



Göreve geldiği günden bu yana yeşil alanların korunması için mücadele ettiğini kaydeden Kılıç, “Özellikle kaçak yapılaşmayla mücadelemiz var. Bu kaçak yapılaşma, konut ve barınma ihtiyacından ziyade, parasal ranta yönelik faaliyetlerden oluşuyor. Burada oluşmuş bir sistem var, bu bozulsun istemiyoruz. Burası İzmir’in akciğeri; buraya sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Her şeyden önce çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.