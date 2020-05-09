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    HaberlerEge Haberleri Toprak şenleniyor
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    09.05.2020 - 00:10 |

    Toprak şenleniyor

    Baharla birlikte Ege’de tarım uygulamalarına hız verildi. İzmir Bayındır’da Çim Uygulama Merkezi kurulacak. Menemen tıbbi bitki üretimine başladı. Muğla’da 16 bin 800 adet fide toprakla buluştu

    Toprak şenleniyor

    ‘Bayındır, projeyle Türkiye’de örnek’

    Ege Üniversitesi ile Bayındır Belediyesi arasında Bayındır’da “Çim Uygulama Merkezi” kurulması için protokol imzalandı. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle online düzenlenen imza törenine, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen makamlarından bağlandı.
    Demirezen, tören sonrası yaptığı açıklamada, protokolün ilçe açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Demirezen, “Bayındır bu alanda Türkiye’de tek olacak” ifadesini kullandı.

    Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı”nın açılmasının ardından bu alanda daha fazla çalışma yapılabilmesi için “Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması planlanmıştı.

    34 bin metrekare

    Tire’de kurulacak uygulama merkezinin projesi daha sonra iptal edilmiş, projenin Bayındır’da gerçekleştirilmesi için Bayındır Belediye Meclisi, geçen yıl Aralık ayında Buruncuk Mahallesi’nde 34 bin metrekarelik arazi tahsis etmişti. l İZMİR AA

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    Tohumlar halka ücretsiz verilecek

    Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohumlardan elde ettiği 16 bin 800 adet fideyi toprakla buluşturdu. Elde edilecek olan tohumlar ücretsiz olarak tekrar halka dağıtılacak.

    ‘Yerel tohum, ulusal güç’ sloganı ile 2016 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Muğla’da faaliyete başlayan yerel tohum merkezinden bugüne kadar 81 ile ücretsiz 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum gönderildi. Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezi bu yıl 57 değişik türde 16 bin 800 adet fideyi toprakla buluşturdu. Domates, biber, batlıcan, börülce, bamya, fasulye, salatalık, kavun ve karpuz gibi 57 değişik fide bulunuyor.

    Her yere gidiyor

    Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Yerel tohum ulusal güç sloganı ile yola çıktık. Muğla’nın yerel tohumlarını tohumlarını üreterek 81 ile tohumlarımızı talep eden üreticilerimize gönderiyoruz. Muğla merkezde kendimiz ve gönüllü çiftçiler tohumları üreterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, geri kalan tohumları onlardan alıyoruz ve onu Türkiye’deki tüm illere gönderiyoruz” dedi.

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    15 hektara ada çayı ve ekinazya ekildi

    Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Seyyar Pazar uygulamasına 2 ton çilek göndererek Emiralemli çilek üreticilerine destek olan, yapımına başladığı Tarım Lisesi ile hem Menemenli gençlerin hem de üreticilerin eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Menemen Belediyesi, kendi arazilerinde tıbbi bitkiler üretimine başladı. Emiralem’de bulunan 15 hektar arazisini “Menemen Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi” olarak ayıran belediye, adaçayı, dağ çayı ve ekinazya ekimine başladı. Önümüzdeki günlerde bu arazide şevketi bostan ekimi yapacak olan Menemen Belediyesi, Eylül ayında da sahlep orkidesi dikimi yapacak.

    ‘El ele verdik’

    Ekim etkinliğine katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Menemen’deki kurumlarla el ele, omuz omuza tarımın kalkınması için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

     

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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