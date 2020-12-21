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    21.12.2020 - 00:02 |

    Toprak ve çocuk karelerde

    İZMİR Ticaret Borsası’nın, Instagram hesabı üzerinden, 1 Eylül-30 Kasım günleri arasında toprak ve çocuk temasıyla ‘Doğayı Koruma Fotoğraf’, ‘Tarımsal Üretim Fotoğraf’, ‘Sağlıklı Beslenme Fotoğraf’ olmak üzere toplam üç ayrı kategoride düzenlediği Instagram Fotoğraf Yarışması (#itbyarisma20) sonuçlandı.

    Toprak ve çocuk karelerde

    ‘Doğayı Koruma Fotoğraf’ kategorisinde Meriç Aktar, ‘Tarımsal Üretim Fotoğraf’ kategorisinde Ufuk Turpcan, ‘Sağlıklı Beslenme Fotoğraf’ kategorisinde ise Meral Yazıcıoğlu Yeşilçiçek birinciliğe hak kazandı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin öneminin anlatılmasını amaçladık” dedi. l DHA

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