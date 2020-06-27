Torbalı, dokuz firmada kaldı!

EBSO’nun 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladığı listede Torbalı, 9 firmayla yer aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2019’un üretim satışlarına göre Ege’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunu açıkladı. Listede geçen yılın da şampiyonu olan TÜPRAŞ liderliğini korudu.

İkinci sırada Petkim Petrokimya, üçüncü sırada da Philsa Philip Morris yer aldı. Sonuçlarla birlikte Torbalı, İzmir’in başarısının yüzde 9’unu tek başına karşıladı. Son 10 yıldır 13 veya 15 arası firma ile listeye giren Torbalı ilk kez 9 firmada kaldı.

Teşvikler şart

TTO Başkanı Olgun, listede ilk kez az firmayla yer almanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Olgun, “İlçemizdeki firmalar gerek üretimlerini gerekse satışlarını her yıl artırıyordu. Ama bu yıl bir gerileme yaşadık. İlçemizin başarısını daimi kılabilmek adına bölgeye özel yatırım teşvikleri getirilmesi gerekiyor. Ülkede yatırım teşvikleri de artırılmalı.

Özellikle bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan pandemi dönemindeki olağanüstü süreçte firmalarımız çok etkilendi. Bu dönemde sadece ihracatçılarımız kur avantajından dolayı dönemi en az hasarla atlattı ve atlatmaya devam etmekte. Ülkece tarıma ve üretime dayalı bir ekonomi anlayışı benimsemeliyiz” dedi.