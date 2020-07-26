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    HaberlerEge Haberleri Torbalı domatesinde kurutma mesaisi
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    26.07.2020 - 00:01 |

    Torbalı domatesinde kurutma mesaisi

    Torbalı domatesinde kurutma mesaisi

    Torbalı Ovası, kurutmalık domateslerin serilmesiyle kırmızıya büründü. Üretilen domateslerin yüzde 20’sinin kurutularak, yüzde 80’inin ise salçalık olarak işlendiğini söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Kuru domates ihracatta katma değeri yüksek bir ürün. Ürünlerimizin bol olduğu sezonlarda çürümemesi gerçekten önemli. Bu dönemlerde işlemlerden geçirip diğer sezonlarda da kullanılmasını sağlıyoruz. İstihdam da yüksek. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanıyor” dedi. - MELİS KARAKUZULU DHA

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