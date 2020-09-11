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    HaberlerEge Haberleri Torbalı ekonomisinde kadınlar öne çıkıyor
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    11.09.2020 - 00:04 |

    Torbalı ekonomisinde kadınlar öne çıkıyor

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Torbalı Ticaret Odası’nı (TTO) ziyaret etti. Düzenlenen toplantıda, ilçede kadınlar için yapılacak projelerde birlikte çalışma kararı alındı.

    Torbalı ekonomisinde kadınlar öne çıkıyor

    Torbalı ekonomisinin İzmir’de yükselen bir yıldız olduğunu dile getiren Sezgin, “Pandemi sürecinde dahi daha çok çalışmasını bilen Torbalı’nın yakalamış olduğu bu yükselen grafiği değerlendirmek adına da TTO ile ortak projeler üretmek istedik” dedi. TTO Başkan Abdulvahap Olgun da, “Kadınlarımızın ekonomik hayatta tek başlarına ayakta durabilmelerini hep destekledik. Torbalı Kadın Girişimciler Kurulu’nda girişimci ruha sahip olan bireylere daha çok yer verdik. İşbirliği geliştirmeye hazırız” dedi.

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