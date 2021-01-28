Torbalı salgın dinlemedi

İzmir’de tarımsal üretimin yanında büyük sanayi tesislerinin yatırımlarına da ev sahipliği yapan Torbalı, 2020’de 1 milyar 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üretimin merkezi olan ilçe, İzmir’in 9 milyar 534 milyon dolarlık ihracatının yüzde 12’sini tek başına karşıladı. Özellikle tarım ürünleri ihracatıyla dikkati çeken ilçe, ihracat rakamıyla 66 ili geride bıraktı. Ayrıca ilçede 2020’de 78 firma kapanırken 353 firma ise iş hayatına “Merhaba” dedi.



2020’de, salgına rağmen üretimin hız kesmediğini belirten Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Alınan özel izinlerle kısıtlama günlerinde bile çarkları döndürdük. Bunun sonucunda da ihracatımızı artırdık” dedi. Salgın döneminde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 100’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Olgun, şöyle konuştu:



2021 rekor yılı olacak



“İlçemizdeki sektörel çeşitlilik yurt dışı pazarlarında bize avantaj sağlıyor. Bine yakın fabrikamız var. Organize sanayi bölgelerine yeni yatırımlar gelmeye devam ediyor. Tarım var, sanayi var. Hizmet sektörü de gelişiyor. Son dönemde kimya ve mobilya ihracatımızda dikkat çekici artışlar var. Salgında ihtiyaç duyulan dezenfektandan maskeye kadar birçok ürünü ihraç ettik. Bir nevi krizi fırsata çevirdik. 2020’yi ihracatımızı artırarak kapattık. 2021 ise daha iyi olacak. Yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tam.”



Lojistik avantajı



İlçede polyester üreten ve önemli markalara ihracat yapan bir firmanın Yönetim Kurulu üyesi Sadık Aslıtürk ise, “Bölgenin lojistik avantajı yüksek. Limana, otoyolla çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Havalimanı da yakınımızda. Yeni banliyö hatları ve her geçen gün artan çalışan nüfusla potansiyelimiz daha da büyüyecek” dedi.