Torbalı’da dev projeler

TORBALI Belediyesi’nin, yeni belediye hizmet binası, açık sosyal alanlar ve meydan ile özellikle parkyeri problemlerini çözecek bir otopark düzenlenmesi başlattığı proje yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 107 proje katıldı. Projelerde en önemli detaylardan biri meydan oldu. İlçe merkezinin fuayesi gibi çalışacak bir etkinlik alanı olarak kurgulanan meydanda, kentsel ölçekteki aktivitelere ev sahipliği yapacak amfi, açık hava film gösterimleri, konser gibi etkinlikler için kullanılacak. Konusunda deneyimli mimar ve ekipleri tarafından hazırlanarak yarışmaya sunulan projelerde; belediye hizmet binası, yeni kent merkezini tanımlayan bir kentsel imge olarak düşünüldü. Hizmet binasının yoğun ofis programı üst katlara alındı, binanın alt katları kentsel yaşamının bir parçası olarak projelendirildi. Pazaryeri, kurulmadığı günlerde kamusal işlevlere olanak sağlayacak esnek bir mekan olarak kurgulandı. İlçenin en büyük problemlerinden olan otopark sorunu da ele alındı. Yeni projeyle Muratbey Mahallesi’ndeki pazaryeri yeniden düzenlenecek. Köylü pazarı olarak bilinen bu bölümde katlı otopark ve restoran inşa edilecek.