Toros Pazaryeri’nde kuralar çekildi

Resmi açılışı yakında yapılacak olan Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri’nde, pazarcı esnafı, yerini açılıştan önce alıyor. Toros ve civarındaki mahallelerin ihtiyacını karşılayacak olan, çok yönlü tesisin pazaryerinde 137 esnafın tezgâh yerleri kurayla belirlendi.



11 bin 500 metrekare alana kurulan tesisin altında 2 katlı otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, düğün ve nikâh salonu yer alıyor.