Torunlarınızdan yenilikleri öğrenin

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Melahat Kızıl, evde keyifli ve yararlı vakit geçirmeleri için yaşlılara önerilerde bulundu. Kişinin her yaşta hobi edinmesi gerektiğini belirten Kızıl, “Bir saat içinde en az 6-7 kere ayağa kalkmak, vücut için faydalı olur. İnternet kullanmayı bilmiyorsak, evde kaldığımız bu süreç iyi bir fırsat olabilir. Örneğin, görüntülü konuşmayı öğrenerek, yakınlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Torunlarınızla, anılarınızı paylaşabilirsiniz. Birlikte oyun oynamayı, yemek yapmayı deneyebilirsiniz. İmkanınız varsa, müzik aleti çalmayı bile deneyebilirsiniz” diye konuştu.