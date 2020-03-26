26.03.2020 - 00:00 |
Torunlarınızdan yenilikleri öğrenin
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Melahat Kızıl, evde keyifli ve yararlı vakit geçirmeleri için yaşlılara önerilerde bulundu. Kişinin her yaşta hobi edinmesi gerektiğini belirten Kızıl, “Bir saat içinde en az 6-7 kere ayağa kalkmak, vücut için faydalı olur. İnternet kullanmayı bilmiyorsak, evde kaldığımız bu süreç iyi bir fırsat olabilir. Örneğin, görüntülü konuşmayı öğrenerek, yakınlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Torunlarınızla, anılarınızı paylaşabilirsiniz. Birlikte oyun oynamayı, yemek yapmayı deneyebilirsiniz. İmkanınız varsa, müzik aleti çalmayı bile deneyebilirsiniz” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.