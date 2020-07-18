Total kalça protezinde başarı sırrı

Gelişen teknolojiyle birlikte en sağlam malzemelerin kullanıldığı total kalça protezi işleminde, bozulmuş ya da harap olmuş bölge, yapay eklem materyalleriyle restore ediliyor. “Ehil ellerde, gerekli hasta uyumu da temin edilirse yüz güldürücü, aynı zamanda korkulmaması gereken bir operasyondur” diyen Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Toker, “Ağrısız bir eklem temin edip hareket serbestliği sağlayan, günlük yaşamı konforlu hale getiren ve uzun yıllar dayanan protez işlemi başarılıdır” dedi. Toker, şöyle konuştu:

“Günümüzde protezler genellikle titanyum alaşımlarından yapılmakta, üzerleri kemiğe tutunmayı sağlayacak bir takım özel yüzeylerle kaplanmaktadır. Dolayısı ile protez kemik yüzeylerine direkt temas ederek bir nevi kemiğe kaynamaktadır. Yine günümüzde kullanılan protezlerde hareketli yüzeylerde ortaya çıkan sürtünme ve buna bağlı aşınma özellikle seramik yüzeyler sayesinde minimum seviyelere indirildi. Seramik yüzeyli protezlerle 20-25 yıllık dayanma ömrü rahatlıkla temin edilebilmektedir.”

‘Hastanın uyumu önemli’

Total Kalça Protezi ameliyatının başarısında dört temel faktör olduğunu sözlerine ekleyen Toker, “En önemli faktör operasyonu uygulayan hekimin bilgi, beceri ve tecrübesidir. Kullanılan protezin doğru seçimi ve kalitesi önem taşıyor. Ameliyatın yapılacağı hastane ve ameliyathane şartları da mutlaka sorgulanmalı.En zor olan konu; hastanın hekimin önerilerine harfiyen uyması, belli yaşam şartlarına kendini adapte etmesi her zaman kolay olmuyor” dedi.

Enfeksiyon riski

Protez uygulamalarında en korkulan faktörün enfeksiyon olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Toker, “Bugün ameliyatlar küçük kesilerle yapılıyor. Operasyon süreleri çok kısaldı. Ameliyathanelerin şartları da çok gelişti. Dolayısıyla enfekte olma riski çok azaldı” dedi.