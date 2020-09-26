Radyo Trafik İzmir’in sorularını cevaplayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, virüsle birlikte artan araç yoğunluğunu değerlendirdi, “Pandemi öncesi toplu taşıma araçlarına günde 1 milyon 900 bin biniş gerçekleşiyordu. Pandemi ile yüzde 60.64 biniş kaybı yaşadık. 459 milyon lira hasılat kaybımız var. Tabiki önemli olan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Salgınla birlikte haklı olarak toplu taşıma araçlarının kullanılmak istenmemesi nedeniyle trafiğe 125 bin yeni araç girdi. Herkes araba kullanırsa trafik eskisi gibi akmaz” diye konuştu.



‘Tamamen kapanmaz’



Genel Sekreter Gökçe, Altınyol’da sabah-akşam trafiğinde ilave şerit uygulamasının oturduğu anda en sağ şeridi toplu taşıma araçlarına ayıracaklarını belirtti, “Bunun için özel bir boya ve uyarıcılar kullanacağız. Ayrıca bir bariyer koymayacağız. Ayrıca Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yoğunluğun önlenmesi için, bu hatta alternatif olarak kullanılabilecek İnönü Caddesi’nde 2 ve 3. sıra parkların önlenmesi gerekiyor. Karataş ve Göztepe gibi kavşaklarda da cepleri genişleteceğiz” dedi. Kordon’a ilişkin ise Gökçe, “Araç giriş-çıkışı için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yaya öncelikli bir Kordon için planlamalar yapılıyor. Bu; Kordon’un tamamen araç trafiğine kapatılması anlamına gelmiyor” dedi.