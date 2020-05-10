Trafik kurallarını çocuklara aşılıyoruz

Trafik Haftası nedeniyle ilçe otogarında hizmet veren Seyahat İzin Kurulu’nu ziyaret eden Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Baş komiser Gürsel Kır’a çiçek verdi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına tüm trafik polisi ve trafik zabıtalarının haftasını kutlayan Canlı, “Çocuklarımıza küçük yatan itibaren trafik bilincini aşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca kent trafiğimizin hem araç hem de yayalarımız için düzen içerisinde olması için ilgili kurumlarımız ile diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.