10.05.2020 - 00:02 |
Trafik kurallarını çocuklara aşılıyoruz
Trafik Haftası nedeniyle ilçe otogarında hizmet veren Seyahat İzin Kurulu’nu ziyaret eden Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Baş komiser Gürsel Kır’a çiçek verdi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına tüm trafik polisi ve trafik zabıtalarının haftasını kutlayan Canlı, “Çocuklarımıza küçük yatan itibaren trafik bilincini aşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca kent trafiğimizin hem araç hem de yayalarımız için düzen içerisinde olması için ilgili kurumlarımız ile diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.