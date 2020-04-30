Triatloncular bisikleti evlerinde sürüyor

Yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapıldığı triatlon sporunun çok zorlu bir antrenman programının olduğunu söyleyen Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, “Triatlonda yetenekten çok çalışmak önemli. Tüm sporcular 1.5 aydır evde. Bu süreçte antrenmanlar aksarsa eski formu yakalamak zaman alır. Evde kaldığımız dönemde kuvvet çalışmalarının yanı sıra sporcularla birlikte online bisiklet antrenmanlarını da sürdürüyoruz” dedi.