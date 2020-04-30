30.04.2020 - 00:00 |
Triatloncular bisikleti evlerinde sürüyor
Triatlon ve bisiklet sporcuları engel tanımıyor. Bisikletlere monte edilip bilgisayar ve tablet üzerinden online katılınabilen sanal gerçeklik uygulamalarıyla evlerinde çalışmalarını sürdüren sporcular, antrenmansız kalmıyor.
Yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapıldığı triatlon sporunun çok zorlu bir antrenman programının olduğunu söyleyen Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, “Triatlonda yetenekten çok çalışmak önemli. Tüm sporcular 1.5 aydır evde. Bu süreçte antrenmanlar aksarsa eski formu yakalamak zaman alır. Evde kaldığımız dönemde kuvvet çalışmalarının yanı sıra sporcularla birlikte online bisiklet antrenmanlarını da sürdürüyoruz” dedi.
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