Troya Müzesi’nde perdeler açılıyor

Çanakkale’de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, ziyaretçilerine restorasyon ve konvervasyon çalışmalarını canlı olarak izleme fırsatı sunacak. 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, her çarşamba 11.00-15.00 saatlerinde perdelerini açacak. Ziyaretçiler antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konvervasyon süreçlerini canlı izleyebilecek.

Nisanda 45 dakika

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Onlarca parçaya ayrılmış bir kap nasıl tümlenir? Denizden çıkan bir eser tuzdan nasıl arındırılır? Ortam koşulları ideal düzeye nasıl getirilir? Fotoğraflı ve yazılı belgeleme nasıl yapılır? İşte bunların tümünü bu sayede konuklarımıza hem izletmiş hem de anlatmış olacağız” dedi.

Projenin adını ‘Perdeler Açılıyor’ olarak belirlediklerini kaydeden Gölcük, “Restoratör ve konservatör arkadaşlarımıza soru sorabilecekler. İçinde bulunduğumuz sezonda çarşamba günleri, nisan ayından itibaren ise günde iki kez 45’er dakika perdeler açılacak” diye konuştu.