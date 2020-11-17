Troya Müzesi’ne 1 milyon ziyaretçi

12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesi, sanal ortamda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaştı. Müze müdürü Rıdvan Gölcük, “Alanımıza, kültüre, ören yerine, müzelerine olan ilginin pandemi öncesinin çok çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi. l AA