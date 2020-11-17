BİST1.2930.13EURO9.13-0.10USD7.69-0.15ALTIN466.620.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Troya Müzesi’ne 1 milyon ziyaretçi
    ABONE OL
    17.11.2020 - 00:03 |

    Troya Müzesi’ne 1 milyon ziyaretçi

    Çanakkale’de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken sanal ortamda da sanatseverlere kapılarını açıyor.

    Troya Müzesi’ne 1 milyon ziyaretçi

    12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesi, sanal ortamda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaştı. Müze müdürü Rıdvan Gölcük, “Alanımıza, kültüre, ören yerine, müzelerine olan ilginin pandemi öncesinin çok çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Sıradaki Haber