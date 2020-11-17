17.11.2020 - 00:03 |
Troya Müzesi’ne 1 milyon ziyaretçi
Çanakkale’de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken sanal ortamda da sanatseverlere kapılarını açıyor.
12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesi, sanal ortamda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaştı. Müze müdürü Rıdvan Gölcük, “Alanımıza, kültüre, ören yerine, müzelerine olan ilginin pandemi öncesinin çok çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi. l AA