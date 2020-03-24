TTO üyeleri seferber

Torbalı Ticaret Odası (TTO) da yaşlılara verilecek hizmetler konusunda aktif görev alıyor. Oda üyesi; restaurant, market, pideci, fırın ve kuryeler ile paket servisi başlattıklarını belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bir taraftan oda üyesi fabrikalarımızın yaşayabileceği sorunların tespiti ve çözüm önerileri için TOBB ve bakanlıklar ile görüşüyoruz. Diğer yandan ilçede yapılacak çalışmalara destek oluyoruz. Ayrıca polis ve jandarmaya ulaşıp erzak alacak imkânı olmayana ihtiyaç sahibi yaşlılarımız için de erzak paketleri hazırladık. Biz yaşlılarımıza diyoruz ki; siz çıkmayın biz geliriz. Siz bizim için çok değerlisiniz” diye konuştu.