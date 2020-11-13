TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan “2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi genel sıralamada 11’inci, devlet üniversiteleri arasında ise 7’nci sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bir taraftan girişimciliğe daha fazla yatırım yaparken diğer taraftan da gençlerimizin vizyonunu geliştirmeyi, kendi işlerini kurmaları için motive etmeyi, inovatif düşünen, düşündüklerini somut ürüne dönüştüren yeni nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEP) tarafından yürütülen “Stajyer Araştırmacı Programı” (STAR) bursları kapsamında da Ege Üniversitesi’nin şimdiye dek 61 projesi kabul gördü.