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    HaberlerEge Haberleri TÜBİTAK desteği aldılar
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    29.05.2020 - 00:04 |

    TÜBİTAK desteği aldılar

    TÜBİTAK desteği aldılar

    Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Yanık ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar öncülüğünde yürütülen ‘Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürülmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK çağrıları kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücülüğü yaptıkları projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinde duyduğu mutluluğu dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

    Prof Dr Jale Yanık, “İklim değişikliği açısından son derece önemli olan yenilenebilir enerji üretimi ve sürdürülebilir tarım için son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan biyokömür üretiminin inceleneceği projenin çıktılarının gerek akademik camiada gerekse bakanlık nezdinde arazi uygulamalarında faydalar sağlayacağı bekleniyor” dedi. l EGE AJANS

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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