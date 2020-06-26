Tugay’dan vefa

Ücretsiz olacak

Tugay, “Atamızın Karşıyaka’ya olan sevgisini, ziyaretlerini ve anılarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan bu kitapta çok değerli isimlerin emekleri var. Milli Egemenliğimizin 100. yılına özel olarak 1920 tane bastırdığımız kitabımızı, isteyen vatandaşlarımız Latife Hanım Köşkü’nden ücretsiz olarak temin edebilir” dedi.