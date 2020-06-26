26.06.2020 - 00:03 |
Tugay’dan vefa
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atatürk’ün Karşıyaka’ya yaptığı ziyaretleri ve anılarını ölümsüzleştirmek amacıyla hazırlanan “Atatürk’ün Adımlarıyla Karşıyaka” kitabına katkı sağlayan eski Belediye Başkanı Kemal Baysak, Karşıyaka’nın ilk Belediye Başkanı Fikri Altay’ın torunu Zafer Falay, Karşıyaka Spor Kulübü eski kalecisi Malik Yaylım’ın torunu Deniz Köksal ve İzmir’in ilk Belediye Başkanı Behçet Uz’un torunu Ömer Uz’u makamında ağırladı.
Ücretsiz olacak
Tugay, “Atamızın Karşıyaka’ya olan sevgisini, ziyaretlerini ve anılarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan bu kitapta çok değerli isimlerin emekleri var. Milli Egemenliğimizin 100. yılına özel olarak 1920 tane bastırdığımız kitabımızı, isteyen vatandaşlarımız Latife Hanım Köşkü’nden ücretsiz olarak temin edebilir” dedi.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.