11.05.2020 - 00:02 |
‘Tüm anlarımız onların eseri’
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sürekli mesajında, “Tüm günlerimiz, anlarımız annelerimizin eseridir. Bu vatanın her evladı, her birimizin kardeşi, annesi, babası, sevdikleri için yürekleri atan, alın teri döken sağlıkçı annelerimizi en derin duygu ve minnetimle selamlıyorum” ifadesine yer verdi.
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.