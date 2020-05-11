‘Tüm anlarımız onların eseri’

Sürekli mesajında, “Tüm günlerimiz, anlarımız annelerimizin eseridir. Bu vatanın her evladı, her birimizin kardeşi, annesi, babası, sevdikleri için yürekleri atan, alın teri döken sağlıkçı annelerimizi en derin duygu ve minnetimle selamlıyorum” ifadesine yer verdi.