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    HaberlerEge Haberleri ‘Tüm anlarımız onların eseri’
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    11.05.2020 - 00:02 |

    ‘Tüm anlarımız onların eseri’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    ‘Tüm anlarımız onların eseri’

    Sürekli mesajında, “Tüm günlerimiz, anlarımız annelerimizin eseridir. Bu vatanın her evladı, her birimizin kardeşi, annesi, babası, sevdikleri için yürekleri atan, alın teri döken sağlıkçı annelerimizi en derin duygu ve minnetimle selamlıyorum” ifadesine yer verdi.

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