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    HaberlerEge Haberleri Tüm birimler tek çatıda toplanıyor
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    28.06.2020 - 00:02 |

    Tüm birimler tek çatıda toplanıyor

    Bornova belediyesi, çeşitli yerlerde dağınık olan hizmet binalarını merkeze topluyor.

    Tüm birimler tek çatıda toplanıyor

    Büyükpark ana hizmet binasının hemen yanında Türk Telekom Binası’ndan kiralanan toplam kullanım alanı bin 034 metrekare olan bodrum, zemin ve birinci katlardaki inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Başkan Mustafa İduğ, “Merkez binayı güvenli hale getirip, bitişiğinde satın aldığımız yedi katlı eski dershane binasıyla birlikte BELGEM’e tahsis edeceğiz” dedi.

    Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
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