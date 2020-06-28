Tüm birimler tek çatıda toplanıyor

Büyükpark ana hizmet binasının hemen yanında Türk Telekom Binası’ndan kiralanan toplam kullanım alanı bin 034 metrekare olan bodrum, zemin ve birinci katlardaki inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Başkan Mustafa İduğ, “Merkez binayı güvenli hale getirip, bitişiğinde satın aldığımız yedi katlı eski dershane binasıyla birlikte BELGEM’e tahsis edeceğiz” dedi.