'Tüm projeler 2021’de tamam'

Görevde bir yılını dolduran Başkan İduğ, beş yıl belediye meclis üyeliği yapmasının ve iş dünyasından gelmesinin avantajlarını yaşadığını belirtti, “Ustaların yanında yetiştim. Edindiğim tecrübeleri belediyeciliğe yansıtıyorum. Hem tasarruf hem yatırım yaptık” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilk yılık yılını ve korona virüse karşı yaptıklarını Milliyet Ege’ye anlattı. 2020’nin belediyecilik açısından kayıp yıl olduğunu ifade eden İduğ, “STK’larda, İZTO’da ustaların yanında yetiştim. Mehmet Ali Susam, Mahmut Özgener gibi isimlerle çalıştım. Bunu belediyeye yansıtmaya çalışıyorum. Belediyecilik bir ekip işidir. STK’lardan, iş dünyasından önemli isimleri belediyeye kazandırarak iyi bir ekip kurdum. Başkanlıktaki ilk yılımızda önemli tasarrufların altına imza attık ve bu süreçte önemli projeler gerçekleştirdik. Eğitim ve sağlığa yatırım yaptık. Seçim döneminde yatırım yapan bir belediye başkanı olarak anılmak istemiyorum. Ortaya koyduğumuz projeleri, halkımızın bizden taleplerini 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız” dedi.

600 milyon kasada kaldı

2019’da tasarruf tedbirlerinin tamamını hayata geçirdiklerini söyleyen İduğ; araç satın alma, hizmet binası projesinin iptali, bir bankanın binasının satın alınmasıyla 600 milyon liraya yakın paranın belediyenin kasasında kaldığını dile getirdi. Bütçenin yüzde 65’inin sabit giderlere harcandığını belirten İduğ, şöyle konuştu:

Eylül’e kadar ara

“Geri kalan yüzde 35’lik bölümle hem yatırım hem de tedarikleri almak pek kolay değil. 2019’da ‘Şirketim olsa nasıl yapardım’ anlayışını aynen uyguladık. Sadece tasarruf yapmadık. Eğitim, sağlık konularında önemli yatırımlar yaptık. Kurumsal bir Bornova Belediyesi hayal ettim. Dijital bir Bornova… Dijital sınıf projesi önemli bir çıkıştı. Özellikle bu zor günlerde dijital sınıfı kullanan sayısı üç kat artarak 30 bine çıktı. Ayrıca nakit akış tablosunu bilen, üç ay sonra ne ödeneceğini, gelir azalmasını önceden hesaplayabilen ve sorunların tespit eden bir belediye hayalimiz var. Bu hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Yatırımları eylül ayına kadar öngörmüyorum. Önceliğimiz halkımızın sağlığı, mücadele gücümüzü yüksek tutup 2021’de projelerimize devam edeceğiz. Bornova Şehir Stadı, havuz, pazar yeri, düğün salonu gibi projelerimizde erteleme olacak. Taziye evleri, pazar yerleri gibi konulara 2019’da önem verdik. Forum Bornova’nın karşısında iki yıl önce planlanan ancak yarım kalan yeri gençlik, bilim ve sanat merkezi yapmak için çalışıyoruz. Gençleri çok önemsiyorum, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her şeyi yaparız. Uyguluma bütünlüğünün olması gerekiyor. Bornova ve birkaç ilçenin başarılı olması yetmez. Hepimizin başarılı olması lazım. Bizdeki iyi projeleri onlar, onlardaki iyi projeleri bizim almamız gerekiyor.”

10 bin 500 paket erzak

Sosyal yardımlardaki modeli değiştirdiklerini dile getiren İduğ, “Dağıtılan destek kartla hemşerilerimiz oturdukları mahallenin esnafından alışveriş yapabilecek. Veren el alan eli görmeyecek, esnafımız da kazacak. Korona virüsü nedeniyle ihtiyaç sahibi hemşerilerimize haziran ayı sonuna kadar erzak paketlerini de biz teslim edeceğiz. Protein zinciri projemizi önemsiyoruz. Kartlara yüklenen parayla bakkallardan protein ürünleri almalarını istemiyorum. 2 ayda bir fasulye, mercimek, nohut gibi ailelerin protein ihtiyacını karşılayacak 5 kiloluk paketleri ulaştırıyoruz. 10 bin 500 paket erzak paketi ailelere teslim edilecek. 3 binin üzerinde dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

81 BİN MASKE ÜRETTİK

Koronavirüse karşı topyekun bir mücadele sergilediklerini anlatan Bornova Belediye Başkanı Sustafa İduğ, “81 bin maske ürettik. İşinsanları ile portal oluşturduk. Onların maddi yardımlarına köprü olduk. Hastanelere test kabini yolladık. Benim makam aracım başta olmak üzere müdürlerin makam araçlarının hepsi ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirildi. Süreci birlikte aşacağız” diye konuştu.

BAŞKAN İDUĞ’DAN ‘HAYIRLI RAMAZANLAR’ ZİYARETİ

İlk iftarını sosyal mesafenin korunduğu sofrada Pınarbaşı’nda Balı Ailesi ile birlikte yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Ramazan’ın ikinci gününde Altındağ’daydı. İduğ, Türk Kızılay’ı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

İhtiyacı olan mahalle sakinlerine iftar sofraları için ekmek dağıtan İduğ, yaş almış büyükleri ile güzel günlerde ellerini öpüp, kahve içmek üzere sözleşti, “Her zaman yanınızdayız” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle fiziken kucaklaşamasalar da kutsal Ramazan Ayı’nda Bornovalıların yanında olduklarını söyleyen İduğ, “Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız ama içinde bulunduğumuz bu kutsal ayda en çok morale ihtiyacımız var. Aramıza giren sosyal mesafe gönlümüzle kucaklaşmamıza asla engel olamaz. Bu zorlu günleri, sevgi ve dayanışmayla atlatacağız” diye konuştu.