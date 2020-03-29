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    HaberlerEge Haberleri ‘Tüm tedbirlerimizi aldık’
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    29.03.2020 - 00:00 |

    ‘Tüm tedbirlerimizi aldık’

    Çalışmalarını bireysel ve evden sürdüren Altay’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, futbolcularının başlangıç maçlarına hazır olacağını dile getirdi.

    ‘Tüm tedbirlerimizi aldık’

    Koşukavak, “Profesyonel bir oyuncu grubuna sahibiz, ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Şu anlık birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor” dedi. “Oyuncularımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık” diyen deneyimli teknik adam, “Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yerini tutmasa da TFF’nin yeni maç programını ilan ettiği an, mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı. Altay’da yönetim, tesisleri dış dünyaya kapatarak dezenfeksiyon çalışmalarına hız vermişti. Çalışmalarını evlerinde sürdüren siyah beyazlı oyuncular ise yaptıkları bireysel çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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