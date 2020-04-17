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    HaberlerEge Haberleri ‘Tüm Türkiye eksin’
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    17.04.2020 - 00:05 |

    ‘Tüm Türkiye eksin’

    ‘Tüm Türkiye eksin’

    İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ‘Tüm Türkiye Eksin’ diyerek koronavirüs günlerinde üretim adına bir çağrı yaptı. Bir basın açıklaması yapan Sengel, atalık tohuma vurgu yaptı, “Selçuk’un bereketli topraklarında Efes Tarlası-Toprak Okulu-Tohum Merkezi-Üretici Pazarı ve Tarım Müzesi’nin yapımı devam ederken, koronavirüsten çıkardığımız derslerle birlikte; öncesinde belirlediğimiz tarım politikalarımızı erkene çekerek uygulamalara başlıyoruz” diye konuştu.
    Atalık tohumları 23 Nisan’da belediyeye ait arazilere ekeceklerini belirten Sengel, şunları söyledi: “Efes Tarlamızdan elde ettiğimiz atalık tohumları ‘Tüm Türkiye Eksin’ diye isteyenlere göndereceğiz. Küçük üreticilere destek vermek adına, ücretsiz iyi tarım uygulamalarını başlatacağız. Bununla ilgili küçük üreticimizin belediyeye müracaatını isteyeceğiz.”

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