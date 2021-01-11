Tüp bebekte yeni yaklaşım

Birçok uzmanlık dalı ile birlikte sürdürülen multidisipliner tedavi tüp bebekte başarı oranını artırıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Funda Göde, “Tüp bebek tedavisinde uyguladığımız bütüncül tedavi ile anne ve baba adaylarının fiziksel ve psikolojik durumlarını gözden geçiriyoruz. Psikiyatr, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenlerden oluşan kadromuzla birlikte, çiftlerimizi gebeliğe tam hazır hale getiriyoruz” dedi.

Çiftlerin farkında olmadan uyguladıkları hatalı beslenme alışkanlıklarının gebeliği olumsuz yönde etkilediğini belirten Göde, “Obezite ise sperm ve yumurta kalitesini oldukça düşürüyor. Özellikle obezite sorunu olan çiftlerimizde egzersiz ve diyet, yumurta hücrelerinin kalitesini ve sperm kalitesini olumlu etkiliyor” diye konuştu.

Göde, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayat standartlarını tamamıyla değiştirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.